Директор Укргидрометцентра пояснил причину майского снега в Киеве

Причиной снега в Киеве и в других городах Украины стала очень холодная масса арктического воздуха.

Майский снег в Киеве объявили нормой Соцсети

Вторжение очень холодного арктического воздуха стало причиной снега в ряде регионов Украины, сообщил директорНиколай Кульбида.

"Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", - сказал он интернет-изданию "Обозреватель".

По его словам, температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13–18° градусов тепла, а в южных областях 20-25° тепла.

"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", - добавил директор Укргидрометцентра.

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 11 мая, температура ночью ожидается 1-6° тепла. В Украине, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 13-18° тепла, в Одесской области до 20°.