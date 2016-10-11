Директор НАБУ ждет, когда беглый судья Чаус вернется в Украину

Судья Чаус прославился тем, что хранил деньги в банках в своем саду. Сейчас он находится на территории оккупированного Крыма.

Сытник думает, что у Чауса (который хранил свои взятки в банках), скоро закончатся деньги otrageniya.com.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что пойманный на взятке судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус сам вернется в Украину.

"Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко. Не думаю, что у него есть какие-то огромные ресурсы для того, чтобы длительное время быть в бегах. Я бы не исключал, что он вернется, хотя есть и вариант, что его задержат по процедуре международного розыска", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится на территории оккупированного Крыма.