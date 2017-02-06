Директор Авдеевского коксохима сообщил о продолжающейся консервации завода

Завод не может запустить вторую часть из-за проблем технического характера, к тому же, предприятию не хватает коксового газа.

На предприятии надеются на скорый ремонт второго ввода Facebook/Musa Magomedov

продолжает оставаться в режиме консервации из-за проблем с электроснабжением и нехваткой коксового газа, заявил директор предприятия Муса Магомедов.

"Что касается АКХЗ - мы все ещё в режиме консервации. Запустить вторую часть завода с ГПП-1(Главной понизительной подстанции) технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт", - пояснил Магомедов.

Он также рассказал о том, что имеющееся в наличие количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город. По словам Мусы Магомедова, именно поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы заводу и городу.

Директор предприятия выразил благодарность представителям СЦКК и ОБСЕ за слаженную работу. Он также поблагодарил сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за проведение ремонтных работ, благодаря которым удалось восстановить линию Макеевка-2-Авдеевский коксохимический завод. Это позволило восстановить электроснабжение большей части разрушенного города и запитать Донецкую фильтровальную станцию.

"Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики будут допущены. И нужно чётко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырёх в условиях перманентных боевых действий - катастрофически мало", - подчеркнул Магомедов.

Ранее Муса Магомедов сообщил о том, что если Авдеевский коксохим остановится при низкой температуре, то завод перестанет существовать. По его словам, на заводе уже законсервировали два цеха.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".