Дипломаты предупредили украинцев об опасности поездок в Ливию

Предостережения МИД касаются, в основном, украинских медиков.
В первую очередь это предупреждение касается украинских медиков, сообщил департамент на своей странице в Facebook.
"МИД предостерегает, что в большинстве случаев контракты, которые подписывают с украинскими медиками, кардинально отличаются от реальных условий работы, в первую очередь - в вопросах личной безопасности, оплаты труда и возвращения в Украину", - сообщает департамент.
Напомним, что недавно в проблемную ситуацию в Ливии также попали украинские моряки, которые были освобождены после нескольких месяцев ареста.ZN.UA