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Дипломаты предупредили украинцев об опасности поездок в Ливию

6 января в 04:29

Предостережения МИД касаются, в основном, украинских медиков.

Сирт
Дипломаты напомнили, что в Ливии по-прежнему опасно
Associated Press
Департамент консульской службы МИД Украины предостерег украинцев от поездок в Ливию, а также рекомендовал находящимся в ней гражданам Украины покинуть эту страну, поскольку ситуация в этой стране продолжает оставаться опасной.

В первую очередь это предупреждение касается украинских медиков, сообщил департамент на своей странице в Facebook.

"МИД предостерегает, что в большинстве случаев контракты, которые подписывают с украинскими медиками, кардинально отличаются от реальных условий работы, в первую очередь - в вопросах личной безопасности, оплаты труда и возвращения в Украину", - сообщает департамент.

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Напомним, что недавно в проблемную ситуацию в Ливии также попали украинские моряки, которые были освобождены после нескольких месяцев ареста. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина МИД медики безопасность
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