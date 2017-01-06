Дипломаты предупредили украинцев об опасности поездок в Ливию

Предостережения МИД касаются, в основном, украинских медиков.

Дипломаты напомнили, что в Ливии по-прежнему опасно Associated Press

Департамент консульской службы МИД Украины предостерег украинцев от поездок в Ливию , а также рекомендовал находящимся в ней гражданам Украины покинуть эту страну, поскольку ситуация в этой стране продолжает оставаться опасной.

В первую очередь это предупреждение касается украинских медиков, сообщил департамент на своей странице в Facebook.

"МИД предостерегает, что в большинстве случаев контракты, которые подписывают с украинскими медиками, кардинально отличаются от реальных условий работы, в первую очередь - в вопросах личной безопасности, оплаты труда и возвращения в Украину", - сообщает департамент.

Напомним, что недавно в проблемную ситуацию в Ливии также попали украинские моряки, которые были освобождены после нескольких месяцев ареста.