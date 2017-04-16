В МИД анонсировали масштабную реформу Дипломатической академии Украины

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Учреждение перестанет готовить магистров и аспирантов, сосредоточившись на своей главной функции – подготовке дипломатов.

В МИД объяснили, как и зачем будут реформировать Дипакадемию Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины согласился с предложением МИД по реформированию Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, направленным на пересмотр ее статуса и функций.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет руководитель рабочей группы по реформированию Дипломатической академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сергей Корсунский. Автор указывает на то, что в силу вступили законы Украины о государственной службе и о высшем образовании, определяющие важные аспекты деятельности ДА, а также принято ключевое постановление Кабмина №920 "О реорганизации Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел", требующее пересмотра ее статуса.

"В частности, Кабинет министров согласился с предложением МИД реорганизовать "старую" ДА в государственное научно-образовательное учреждение последипломного образования "Дипломатическая академия Украины им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел". Отныне право утверждать Устав Академии перешло к МИД, и 10 апреля 2017 года новый Устав был утвержден министром иностранных дел П.Климкиным. 6 апреля с.г. концепция реформирования ДА обсуждалась на комитете по международным делам Верховной Рады Украины и была в целом поддержана", - указывает автор.

По его словам, указанная концепция предусматривает прекращение подготовки в учреждении магистров и аспирантов. Данные функции будут переданы профильным университетам и научным учреждениям, согласно обычной мировой практике.

"Вместо этого ДА займется своим прямым делом — подготовкой дипломатов. Слушателями ДА станут сотрудники МИДа, соответствующих подразделений Администрации президента, секретариата Кабинета министров и аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в статье.

Корсунский отмечает, что на протяжении года в ДА будет реализовываться целая система курсов повышения квалификации, специальных обучающих программ и профессиональных тренингов для тех, кто хочет пойти работать в МИД, впервые направляется в загранкомандировку, возвращается из нее или готовится занять ответственную должность. Обучение, будут проходить все, порядка 600 человек.

Корсунский отмечает, что дипломатов будут обучать эффективному использованию социальных сетей, которые могут служить не только для оперативного распространения информации, но и для операций спецслужб.

Особое внимание в ДА уделят обучению сотрудников МИД иностранным языкам: в новом Центре изучения иностранных языков ДА буду внедрены современные системы как преподавания, так и оценки уровня знаний. Дипломатов также будут обучать правилам протокола, процедурам безопасности, совершенно конкретным практическим знаниям в области коммуникаций.

"Среди наиболее амбициозных планов — организация обучающих курсов для иностранных дипломатов, а также создание региональной дипломатической школы на базе представительства МИД в Одессе, где сотрудники местных администраций (в особенности юго-востока Украины), работающие в сфере внешних сношений, также смогут пройти переподготовку и повышение квалификации", - отмечает Корсунский.

По его словам, в обновленной ДА будет также создан небольшой по численности, но динамичный Центр международных исследований, который будет выполнять по заказу МИД аналитические исследования по наиболее актуальным вопросам внешней политики.

Подробнее о реформировании Дипломатической академии при МИД Украины читайте в статье Сергея Корсунского "Почему необходима реформа Дипломатической академии Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".