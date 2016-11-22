Дезертиров задержали на контролируемой Украиной территории – штаб

Задержание произошло в рамках действующего законодательства Украины, отметил Мотузяник.

Дезертиров задержали на территории, контролируемой Украиной

Двух бывших украинских военнослужащих, которые после незаконной аннексии Крыма перешли на службу в оккупационные войска, задержали в соответствии с действующим законодательством на контролируемой украинскими властями территории, заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера на одном из КПВВ на границе между оккупированным Крымом и Херсоном Украинские силовики задержали двух человек, которые направлялись с оккупированной территории. После проверки выяснилось, что это бывшие военнослужащие ВСУ, которые весной 2014 предали присяге украинскому народу и перешли на службу к русскому войску. Задержание произошло на территории, контролируемой Украины и в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства", – сказал полковник.

В то же время он подчеркнул, что российские спецслужбы распространяют очередной о так называемой "Украинской ДРГ", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент.

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Вечером, 21 ноября, СБУ задержала на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных-дезертиров. Задержанных подозревают в дезертирстве и государственной измене.

После этого Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне.

"20 ноября около 13 часов по Москве сотрудниками Службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович", – заявили в российском Минобороны.