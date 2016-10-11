Топ Новости
<
>

Девочка из оккупированного Тореза написала трогательное стихотворение для папы в АТО

11 октября в 16:24

Так она поздравила папу с Днем защитника Украины.

в
Стихотворение Дарины легло в основу видеопоздравления
Скриншот из YouTube
Семилетняя Дарина из Тореза написала стихотворение ко Дню защитника Украины. Ее семья пока не может покинуть оккупированную территорию, однако ее отец защищает Украину на передовой в АТО.

Режиссер Аня Морозова и ребята из свободного детского пространства "Катапульта" записали видеопоздравление на стихотворение Дарины. Видео опубликовал сайт "Постріл. Вірші та фото з війни". Стихотворение Дарины прислала в редакцию сайта ее мама.

"Мы хотим, чтобы наши герои увидели, что их ждут, иц ценят, им благодарны. Благодаря им у этих детей есть нормальное мирное детство и они не знают ужасов войны. С этой целью мы собираем стихи и фото с войны на сайте. Мы считаем важным сберечь память о том, через что сейчас проходит нация. Чтобы наши дети могли это увидеть и почувствовать, и больше не допустить подобного в Украине", - сказал один из основателей проекта Антон Шраменко. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина дети война
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.82
Последние новости