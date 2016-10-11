Девочка из оккупированного Тореза написала трогательное стихотворение для папы в АТО

Так она поздравила папу с Днем защитника Украины.

Стихотворение Дарины легло в основу видеопоздравления Скриншот из YouTube

Семилетняя Дарина из Тореза написала стихотворение ко Дню защитника Украины . Ее семья пока не может покинуть оккупированную территорию, однако ее отец защищает Украину на передовой в АТО.

Режиссер Аня Морозова и ребята из свободного детского пространства "Катапульта" записали видеопоздравление на стихотворение Дарины. Видео опубликовал сайт "Постріл. Вірші та фото з війни". Стихотворение Дарины прислала в редакцию сайта ее мама.

"Мы хотим, чтобы наши герои увидели, что их ждут, иц ценят, им благодарны. Благодаря им у этих детей есть нормальное мирное детство и они не знают ужасов войны. С этой целью мы собираем стихи и фото с войны на сайте. Мы считаем важным сберечь память о том, через что сейчас проходит нация. Чтобы наши дети могли это увидеть и почувствовать, и больше не допустить подобного в Украине", - сказал один из основателей проекта Антон Шраменко.