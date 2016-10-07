Детективы НАБУ задержали судью в Днепре при получении взятки

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Судья Октябрьского суда вымогал и получил 10 тысяч долларов.

В НАБУ отметили неделю судебной реформы: состоялось первое задержание судьи при получении взятки НАБУ

Детективызадержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.

Как сообщила пресс-служба НАБУ вечером в пятницу, 7 октября, судья вымогал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.

Против судьи открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"), которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В НАБУ подчеркнули, что задержание судьи стало возможным после введения в действие закона "О судоустройстве и статусе судей" и внесения и изменений в Конституцию в части правосудия, которые существенного ограничили неприкосновенность судей.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".