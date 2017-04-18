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Детективы НАБУ расследуют 49 дел о коррупции на государственных предприятиях

18 апреля в 14:20

Убытки, причиненные этими предприятиями государству, превысили 20 млрд гривень.

НАБУ
Детективы НАБУ расследуют коррупцию в рядах менеджеров среднего и высшего звена госпредприятий
НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали о том, что среди более чем 300 уголовных производств, расследованием которых занимаются детективы Бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях.

"В поле зрения сыщиков находятся 35 ГП, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", - отметили в пресс-службе ведомства.

Детективы посчитали предварительные убытки, нанесенные этими предприятиями государству. По предварительным данным, они превышают 20 млрд гривень. При этом наиболее коррумпированные компании топливно-энергетического, аграрно-промышленного, горно-металлургического комплексов, а также химической промышленности и транспортной отрасли.

"По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям, сообщено 78 людям. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена. Детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления по этим делам превышает 1,5 млрд гривень. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица", - говорится в пресс-релизе НАБУ.

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Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о результатах работы Бюро за 14 месяцев. Так, в суд было направлено 50 уголовных производств, по которым вступили в силу 12 судебных приговоров.

Сытник также рассказал, что сейчас в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовные производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 миллиардов гривень.

Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги государство НАБУ предприятие убытки Украина
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