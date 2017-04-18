Детективы НАБУ расследуют 49 дел о коррупции на государственных предприятиях

Убытки, причиненные этими предприятиями государству, превысили 20 млрд гривень.

Детективы НАБУ расследуют коррупцию в рядах менеджеров среднего и высшего звена госпредприятий НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали о том, что среди, расследованием которых занимаются детективы Бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях.

"В поле зрения сыщиков находятся 35 ГП, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", - отметили в пресс-службе ведомства.

Детективы посчитали предварительные убытки, нанесенные этими предприятиями государству. По предварительным данным, они превышают 20 млрд гривень. При этом наиболее коррумпированные компании топливно-энергетического, аграрно-промышленного, горно-металлургического комплексов, а также химической промышленности и транспортной отрасли.

"По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям, сообщено 78 людям. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена. Детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления по этим делам превышает 1,5 млрд гривень. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица", - говорится в пресс-релизе НАБУ.

Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о результатах работы Бюро за 14 месяцев. Так, в суд было направлено 50 уголовных производств, по которым вступили в силу 12 судебных приговоров.

Сытник также рассказал, что сейчас в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовные производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 миллиардов гривень.

Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".