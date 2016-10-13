Детективы НАБУ провели обыск в Николаевском автодоре

Антикоррупционное бюро расследует злоупотребления чиновников Николаевоблавтодора в процедуре конкурсных торгов по госзакупкам.

НАБУ подозревает чиновников Николаевоблавтодора в преступной растрате 24 млн грн

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в офисе Службы автомобильных дорог в Николаевской области в рамках расследования возможной растраты государственных средств.

Как сообщает пресс-служба бюро, следственные действия ведутся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по делу о растрате государственных средств, выделенных на ремонт отдельных участков автодороги государственного значения Н-11 Днепропетровск – Николаев.

Отмечается, что уголовное производство предварительно квалифицировано по части 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем употребления должностным лицом своим служебным положением).

"В данный момент НАБУ проверяет информацию о вероятном незаконном отклонении комитетом по конкурсным торгам Николаевского автодора предложений отдельных участников государственных закупок в интересах третьих лиц, в результате чего государство может потерять почти 24 млн грн", – указывается в сообщении ведомства.

Ранее, состояние автомобильных дорог общего пользования в Николаевской области было признано катастрофическим, чрезвычайно критическим и угрожающим жизням и здоровью людей.

Как сообщалось, депутаты Николаевского облсовета обратились в Кабмин, СНБО, а также Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Госагентство автомобильных дорог, чтоб они направили в регион комиссию, которая определит степень опасности дорог и поспособствует финансированию их ремонта.