Детективы НАБУ нашли у пойманного на взятке судьи из Днепра 54 тысячи долларов и 13 тысяч евро

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Судья-взяточник хранил дома крупную сумму средств наличными.

НАБУ нашло у днепровсокго судьи-взяточника почти 140 тысяч грн, 54 тысячи долларов и 13 тысяч евро НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществившие обыски по месту проживания раскрытого при получении взятки судьи Октябрьского районного суда Днепра, обнаружили на месте 54 тысячи долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч грн.

"Во время обысков по месту проживания судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного вчера детективами НАБУ и сотрудниками ДВБ Нацполиции, было выявлено более 54 тыс. долл., около 13 тыс. евро, и почти 138 тыс. грн наличными", – сообщает пресс-служба бюро.

Накануне, 7 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.

Судья требовал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.