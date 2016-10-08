Детективы НАБУ нашли у пойманного на взятке судьи из Днепра 54 тысячи долларов и 13 тысяч евро

Судья-взяточник хранил дома крупную сумму средств наличными.
"Во время обысков по месту проживания судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного вчера детективами НАБУ и сотрудниками ДВБ Нацполиции, было выявлено более 54 тыс. долл., около 13 тыс. евро, и почти 138 тыс. грн наличными", – сообщает пресс-служба бюро.
Накануне, 7 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.
Судья требовал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.ZN.UA