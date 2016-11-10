"Дерусификация — деоккупация": в Киеве прошла акция в честь защиты украинского языка

Участники акции устроили шествие в поддержку государственного языка.

В Киеве 9 ноября в День украинской письменности и языка прошла акция в поддержку государственного языка. Возле памятника Тарасу Шевченко прошел митинг, а потом участники встречи прошли маршем на Майдан Незалежности.

Протестующие выступали против закона Кивалова и Колесниченко об основах государственной языковой политики, который гарантирует использование так называемых "региональных" языков в законодательно установленных сферах на равных правах с украинским языком в пределах одного региона. Активисты требуют признания этого закона антиконституционным.

"Дерусификация — деоккупация", "Русский язык — оружие в руках Москвы", - такие лозунги были написаны на плакатах митингующих.