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"Дерусификация — деоккупация": в Киеве прошла акция в честь защиты украинского языка

10 ноября в 13:17

Участники акции устроили шествие в поддержку государственного языка.

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве 9 ноября в День украинской письменности и языка прошла акция в поддержку государственного языка. Возле памятника Тарасу Шевченко прошел митинг, а потом участники встречи прошли маршем на Майдан Незалежности.

Протестующие выступали против закона Кивалова и Колесниченко об основах государственной языковой политики, который гарантирует использование так называемых "региональных" языков в законодательно установленных сферах на равных правах с украинским языком в пределах одного региона. Активисты требуют признания этого закона антиконституционным.

"Дерусификация — деоккупация", "Русский язык — оружие в руках Москвы", - такие лозунги были написаны на плакатах митингующих.

По материалам: ZN.UA
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Тэги язык митинг Киев протест
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1 комментарий
  • Владимир Галаган Сегодня, 13:34 "Деросієфікація = деокупація", - отак вірно. А "дерусифікація = деокупація", - це дебілізм у вищій стадії, бо означає що не було ані Київської Русі, ані русинів. Ответить Цитировать Пожаловаться
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