Деревья львовского сквера одели в вышиванки

Сегодня начинается второй Фестиваль вышиванки.

В сквере "На Валах" в центре Львова открылся второй ежегодный Фестиваль вышиванки, который начался с украшения стволов деревьев вышиванками. Организовали акцию ОО "Развитие Общины" при содействии Департамента внутренней и информационной политики Львовской ОГА, сообщает "Справжня Варта".

"С 25 апреля мы проводим уроки этнографии в школах, на которых демонстрируем фильм о вышиванке "Наследие нации". А финалом фестиваля станет празднование 18 мая на проспекте Свободы перед Оперным театром, где мы планируем интересную и насыщенную программу для больших и маленьких: викторины, конкурсы, модные показы, музыкальные выступления известных исполнителей. Изюминкой в этом году будет установление рекорда Украины: мы принесем к сцене крупнейший пляцок-вышиванку, которым после регистрации рекорда мы будем угощать всех желающих", - рассказала соорганизатор фестиваля Оксана Маруняк.

Также в рамках праздника 18 мая во Львове состоится большой парад вышиванок, к которому приглашают присоединиться всех желающих.

Во Львове праздновали Поливальный понедельник, не жалея воды. Организаторы сделали все, чтобы прохожие, которые не планировали быть облитым, остались сухие.