Депутаты Станицы Луганской выступили против отвода ВСУ

В поселке проведены инженерные работы по разминированию и демонтажу военных укреплений.

В Станице Луганской протестовали против вывода украинских военных из поселка

В понедельник, 3 октября, всостоялась акиця протеста против включения поселка в демилитаризованную зону, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

Члены общественных объединений участников антитеррористической операции из Северодонецка, а также из Старобельского, Новопсковского и Новоайдарского районов приехали в Станицу Луганскую, чтобы выразить протест и поддержать позицию руководителя области Юрия Гарбуза, который ранее высказался против отвода войск и вооружений на этом участкелинии разграничения.

В акции также приняли участие глава Станично-Луганской администрации Юрий Золкин и председатель местного райсовета Виктор Мягкий. Они овучили решение сессии Станично-Луганского районного совета от 3 октября об обращении к главе ОВГА по отводу подразделений ВСУ.

В документе перечислены объекты социальной инфраструктуры, которые оказываются в зоне риска, а также констатируется, что мониторинговая миссия ОБСЕ, которая должна контролировать ситуацию в так называемой "зоне безопасности", не сможет гарантировать защиту мирных жителей.

"Просим вас более подробно определить обстановку в пгт Станица Луганская и способствовать выполнению Вооруженными силами Украины своего конституционного долга, а именно: обороны, защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", – сказано в обращении.

В то же время, глава районной администрации сообщил, что в поселке ужепроведены инженерные работы по разминированию и демонтажу военных укреплений.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.