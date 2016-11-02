Депутаты предложили ввести обязательную маркировку товаров из страны-агрессора

Информацию о том, что товары произведены в России или российскими компаниями, предлагается сделать доступной и наглядной.

На ценниках с российскими товарами предлагается большими буквами сообщить о том, что продукция изготовлена в стране-агрессоре bigmir.net

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5326 о маркировке продукции страны-агрессора.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об обороне Украины" определением термина "страна-агрессор", под которым понимается государство или группа государств, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины.

В закон "О защите прав потребителей" вносится следующая норма: "Если производитель продукции контролируется страной-агрессором, то надпись относительно цены должна содержать фразу "Продукция страны-агрессора", которая занимает не менее 30% общего объема надписи".

Также депутаты предлагают предусмотреть одним из существенных условий договора в Гражданском и Хозяйственном кодексах информацию о наличии у юридического лица контроля со стороны государства-агрессора, если такой контроль фактически существует.

Законопроект также предусматривает обязательное размещение информации о контроле со стороны государства-агрессора в офисах юридических лиц, находящихся под таким контролем.

"Закрепить обязанность использовать вместе с визуальным воспроизведением знака для товаров и услуг, торговой марки или коммерческого наименования изготовителя (продавца, исполнителя), которые контролируются государством агрессором, маркировку "Контролируется страной-агрессором", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

27 января 2015 года Верховная Рада приняла постановление о признании Российской Федерации страной-агрессором.

По данным опроса Центра Разумкова, подавляющее большинство (70,3%) граждан Украины считают, что Россия является государством-агрессором и стороной конфликта на Востоке Украины.