Депутата Киевского облсовета задержали на взятке в 10 тысяч долларов

Председатель комиссии облсовета получил взятку за предоставление предприятию специального разрешения на пользование недрами.

Некоторые депутаты Киевского облсовета берут взятки по 10 тыс. долларов Прокуратура города Киева

Правоохранители задержали главу постоянной комиссии Киевского областного совета по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии наи других чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба города Киева.

Речь идет о депутате Киевоблсовета от ВО "Свобода" Максимt Запаскине.

"Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долларов США за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета относительно предоставления предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также принятие всех зависящих от него мер по принятие этого решения на сессии Киевского областного совета", - сообщает пресс-служба.

Депутата задержаны после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. долларов и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности относительно предоставления специального разрешения на пользование недрами.

Напомним, что по данным Transparency International Украина, в 2015 году средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.