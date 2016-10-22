Депутат объяснил, почему в Николаевской области не ремонтируют дороги при наличии средств

Причины такой ситуации депутат объясняет на примере тендера по ремонту двух участков (всего 10 км) дороги Н-11 "Николаев—Днепр".
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA народный депутат Украины Андрей Вадатурский, отмечая, что при этом около 90 млн, выделенных из местных бюджетов в рамках софинансирования работ, вряд ли смогут пустить в оборот в полном объеме до конца года, львиная доля (около 75 млн) использована не будет.
"Как, собственно, и средства из государственного бюджета — около 350 млн в конце года попросту сгорят. И с начала 2017-го нужно будет снова обивать пороги и просить правительство выделить средства, объясняя при этом, почему ничего за год не сделали", - пишет депутат.
Причины такой ситуации он объясняет на примере тендера по ремонту двух участков (всего 10 км) дороги Н-11 "Николаев—Днепр".
"Дело в том, что в первоначальном варианте итогового протокола тендера среди допущенных к акцепту предприятий значились фирмы ЧП "Південьдортех" с наименьшей ценой в 62 млн, затем "Альтком" — с ценой в 86 млн и ООО "СК Дорлидер" — с ценой в 102 млн. И вероятным победителем тогда была компания, предложившая наименьшую цену, так как экономика, прежде всего. Но приехал новый начальник с новой задачей "сверху" и принялся вмешиваться в процесс. Он, не стесняясь, прямо указывал тендерному комитету, что его это не устраивает, и что должна победить донецкая фирма, на которой он, кстати, раньше работал", - говорится в статье.
По словам Вадатурского, далее последовали дискуссии о том, какая из компаний "хорошая", а какие — "плохие".
"И это было единственным аргументом, когда победителем тендера в день приезда министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Николаев 17 августа признали "Альтком" с ценой на 40% выше наименьшего предложения! Причем до сих пор остается загадкой, кто внес данные о победителе в электронную систему Вестника государственных закупок, поскольку секретарь тендерного комитета — единственный, кто должен был это сделать по закону, не смог войти в систему! Ясно одно: решение было принято в Киеве и без тендерного комитета. Большинство членов комитета отказались идти на нарушение закона и подписывать итоговые протоколы по указке сверху. Подписанного протокола тендерным комитетом даже с их замечаниями до сих пор просто не существует! И ожидаемо, что после оглашения результатов тендера большинство членов тендерного комитета были просто уволены. А в результате спровоцированного таким образом кадрового обвала в ведомстве и недоверия к новому руководству, Служба не смогла толково провести больше ни одного из оставшихся 18 тендеров", - говорится в статье.
Напомним, новым исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) назначен Славомир Новак, - бывший министр транспорта Польши.
Подробнее о тендерах на ремонт дорог в Николаевской области читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA