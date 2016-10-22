Депутат объяснил, почему в Николаевской области не ремонтируют дороги при наличии средств

Причины такой ситуации депутат объясняет на примере тендера по ремонту двух участков (всего 10 км) дороги Н-11 "Николаев—Днепр".

В Николаевской области провалили тендеры на ремонт дорог Правительственный портал

Из общей суммы собранных на ремонт николаевских дорог 614 млн грн дорожными службами области по состоянию на сегодняшний день использовано чуть больше 50 млн.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA народный депутат Украины Андрей Вадатурский, отмечая, что при этом около 90 млн, выделенных из местных бюджетов в рамках софинансирования работ, вряд ли смогут пустить в оборот в полном объеме до конца года, львиная доля (около 75 млн) использована не будет.

"Как, собственно, и средства из государственного бюджета — около 350 млн в конце года попросту сгорят. И с начала 2017-го нужно будет снова обивать пороги и просить правительство выделить средства, объясняя при этом, почему ничего за год не сделали", - пишет депутат.Причины такой ситуации он объясняет на примере тендера по ремонту двух участков (всего 10 км) дороги Н-11 "Николаев—Днепр"."Дело в том, что в первоначальном варианте итогового протокола тендера среди допущенных к акцепту предприятий значились фирмы ЧП "Південьдортех" с наименьшей ценой в 62 млн, затем "Альтком" — с ценой в 86 млн и ООО "СК Дорлидер" — с ценой в 102 млн. И вероятным победителем тогда была компания, предложившая наименьшую цену, так как экономика, прежде всего. Но приехал новый начальник с новой задачей "сверху" и принялся вмешиваться в процесс. Он, не стесняясь, прямо указывал тендерному комитету, что его это не устраивает, и что должна победить донецкая фирма, на которой он, кстати, раньше работал", - говорится в статье.По словам Вадатурского, далее последовали дискуссии о том, какая из компаний "хорошая", а какие — "плохие"."И это было единственным аргументом, когда победителем тендера в день приезда министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Николаев 17 августа признали "Альтком" с ценой на 40% выше наименьшего предложения! Причем до сих пор остается загадкой, кто внес данные о победителе в электронную систему Вестника государственных закупок, поскольку секретарь тендерного комитета — единственный, кто должен был это сделать по закону, не смог войти в систему! Ясно одно: решение было принято в Киеве и без тендерного комитета. Большинство членов комитета отказались идти на нарушение закона и подписывать итоговые протоколы по указке сверху. Подписанного протокола тендерным комитетом даже с их замечаниями до сих пор просто не существует! И ожидаемо, что после оглашения результатов тендера большинство членов тендерного комитета были просто уволены. А в результате спровоцированного таким образом кадрового обвала в ведомстве и недоверия к новому руководству, Служба не смогла толково провести больше ни одного из оставшихся 18 тендеров", - говорится в статье.

Напомним, новым исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) назначен Славомир Новак, - бывший министр транспорта Польши.

Подробнее о тендерах на ремонт дорог в Николаевской области читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".