Депутат Европарламента извинился за задержку безвиза для Украины

Польский депутат извинился перед Украиной за блокирование ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Сариуш-Вольский также извинился перед Украиной за не решение проблемы российского газопровода "Северный поток-2" © European Council

Украина в решении либерализации визового режима с Европейским союзом стала заложницей споров в вопросе визовой либерализации для Турции, заявил во вторник, 8 ноября, депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский на заседании комитета по иностранным делам.

"Непонятной является задержка процесса визовой либерализации, где вы стали заложниками визового вопроса между ЕС и Турцией. Так не должно быть. Поэтому простите нас за это", - сказал Сариуш-Вольский, передает "Укринформ".

Он также извинился перед Украиной за не решение проблемы относительно российского газопровода "Северный поток-2".

"В вопросе газопровода OPAL, который является ответвлением "Северного потока", Украина стала заложником западного бизнеса и политических интересов в ЕС. Поэтому простите нас", - добавил Сариуш-Вольский.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть включен в повестку дня Европейского Парламента.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.