День памяти и примирения 8 мая прошел без происшествий

Памятные акции состоялись в Киеве, Львове, Днепре и других городах.

В День памяти и примирения прошел без происшествий, передает ТСН.

Памятные акции состоялись в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах.

Во Львове тысяча воспитанников академии сухопутных войск выстроились на военном плацу. Почетный караул под траурный бой барабана отдала дань погибшим в войне. После минуты молчания и краткой молитвы курсанты поставили к кресту лампадки. Зрителями военного ритуала были более полутысячи детей бойцов АТО.

В Днепре около двух сотен человек прошли по центру города, некоторые участники шествия несли транспаранты с портретами Бандеры и Шухевича, выкрикивали лозунги в честь УПА и вообще всех ветеранов. Колонна прошла от площади Героев Майдана в парк памяти и примирения. Там люди возложили цветы к мемориалу. На этой территории во время Второй мировой войны хоронили павших воинов: с одной стороны советских, а с другой - немецких и итальянских.

В Киеве в музее истории Украины во Второй мировой войне президент Петр Порошенко открыл выставку "Четвертое поколение". Это фото защитников Украины, в руках держат портреты своих прадедов, воевавших против фашистов.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.