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День достоинства и свободы будет охранять 15 тысяч правохранителей - Шкиряк

20 ноября в 19:30

Советник главы МВД не исключает провокаций. 

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Годовщину Майдана будут охранять 15 тыс. правохранителей
Нацгвардія України

Общественный порядок в День достоинства и свободы 21-22 ноября в Украине будет охранять 15 тыс., а в Киеве – 6 тыс. правохранителей, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. 

Во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным, поэтому к охране порядка подключены антитеррористические спецподразделения СБУ, Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба МВД и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул Шкиряк на своей станице в Facebook. 

"В местах проведения мероприятий и местах массового скопления человек 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, наряды полицейских с металлодетекторами, будуть работать кинологи и оперетивники в штатском. Кроме того, того, движение транспорта в центре столицы будет ограничено.
Все эти меры обусловлены исключительно необходимостью защиты жизни, прав и свобод мирных украинских граждан, в первую очередь тех, которые примут участие в мероприятиях", - отметил Шкиряк. 

По его словам, правоохранители будут находиться в режиме усиленного несения службы до 24-25 ноября.

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Как сообщалось ранее, 21 ноября КГГА ограничит движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам украинской столицы по просьбе управления национальной полиции и Управления госохраны в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Шкиряк столица права мероприятие охрана Свобода служба день
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1 комментарий
  • Антоніна Паладько Сегодня, 20:08 Сьогоднішню свободу будуть охороняти 15тис. поліції. Яка ж це свобода, якщо демонстранти будуть оточені озброєними поліцейськими? Навіть Янукович так "не захищав" Демонстрантів. Хіба Янукович не показав, що буремний потік, лавину народу не зупинить ніяка поліція. А на годовщину Майдану повинен президент вийти на площу і доповісти що він зробив з обіцяного, як балотувався в президенти. Ответить Цитировать Пожаловаться
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