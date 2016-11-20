День достоинства и свободы будет охранять 15 тысяч правохранителей - Шкиряк

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Советник главы МВД не исключает провокаций.

Годовщину Майдана будут охранять 15 тыс. правохранителей Нацгвардія України

Общественный порядок в День достоинства и свободы 21-22 ноября в Украине будет охранять 15 тыс., а в Киеве – 6 тыс. правохранителей, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным, поэтому к охране порядка подключены антитеррористические спецподразделения СБУ, Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба МВД и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул Шкиряк на своей станице в Facebook.

"В местах проведения мероприятий и местах массового скопления человек 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, наряды полицейских с металлодетекторами, будуть работать кинологи и оперетивники в штатском. Кроме того, того, движение транспорта в центре столицы будет ограничено.

Все эти меры обусловлены исключительно необходимостью защиты жизни, прав и свобод мирных украинских граждан, в первую очередь тех, которые примут участие в мероприятиях", - отметил Шкиряк.

По его словам, правоохранители будут находиться в режиме усиленного несения службы до 24-25 ноября.

Как сообщалось ранее, 21 ноября КГГА ограничит движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам украинской столицы по просьбе управления национальной полиции и Управления госохраны в Киеве.