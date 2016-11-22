Дело судьи Высшего хозсуда Швеца передали в суд

Прокуратура обвинила судью в мошенничестве и даче заведомо ложных показаний.

По данным следствия, судья Швец пытался смошенничать со страховкой, инсценировав угон оформленного на близкого родственника автомобиля sud.ua

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие и направила в суд обвинительный акт в отношении отстраненного от должности судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца.

По данным следствия, Швец инсценировал похищение автомобиля Mercedes-Benz ML-350, который оформлен на близкого родственника судьи, с целью получения страховой выплаты, сообщила пресс-служба ГПУ.

Судье инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (покушение на завладение чужим имуществом путем мошенничества, заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложное показание). Максимальное наказание за эти преступления – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

27 июля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил судье Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Швецу сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, в марте этого года сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задокументировали факт получения взятки судьей Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Швецом. Швец требовал от предпринимателя десять тысяч долларов США за неоказание препятствий в осуществлении коммерческой деятельности. Судью также подозревают в организации похищения собственного элитного автомобиля для получения страховой выплаты.