Дело об убийстве патрульных в Днепре передадут в суд в начале 2017 года

В полиции заверили, что у следствия нет проблем с доказательной базой.

Следствие по делу об убийстве днепровских патрульных близится к завершению Национальная полиция Украины

Следствие намерено передать в суд дело обв Днепре в ближайшее время, заявил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", – сообщил Репешко журналистам в четверг, 29 декабря, передает "Радио Свобода".

Напомним, в ноябре суд в Днепре продлил арест Александра Пугачева, которого подозревают в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в два месяца.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".