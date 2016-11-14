Деканоидзе уходит в отставку – СМИ

Вопрос увольнения должен пройти одобрение в Кабмине.

Деканоидзе уходит с должности главы Нацполиции mvs.gov.ua

Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уходит в отставку, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, Деканодзе подала рапорт на увольнение, но этот вопрос должен пройти одобрение в Кабинете министров Украины. Причины подачи рапорта собеседник не уточнил.

Слухи об отставке главы Нацполиции начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула заместитель министра Эка Згуладзе. Позже Деканоидзе неоднократно заявляла, что если и примет такое решение, представители СМИ узнают об этом первыми.

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Ранее Деканоидзе назвала приоритет для Нацполиции в 2017 году. Им является внедрение системы видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на украинских дорогах.