Деканоидзе официально заявила об окончании переаттестации полицейских

Уволены 26% руководящего состава полиции.

Переаттестация полицейских завершена - Деканоидзе Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о завершении процесса переаттестации полицейских

"Мы уже завершили аттестацию. Хочу назвать маленькую цифру: мы реально избавились от 26% руководящего состава, но при этом мы нашли новых людей и повысили 4,4 тысячи человек", - сказала она в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел в четверг в Киеве.

При этом, по ее словам, еще 4,4 тысячи человек были понижены в должности.

Напомним, в мае глава Нацполиции Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA заявила, что на потребностипервого этапа реформы полиции, которые должны быть закрыты в течение двух-трех лет, необходимо около 300 млн долл.

Читайте полное интервью главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".