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Деканоидзе официально заявила об окончании переаттестации полицейских

20 октября в 12:37

Уволены 26% руководящего состава полиции.

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Переаттестация полицейских завершена - Деканоидзе
Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о завершении процесса переаттестации полицейских.

"Мы уже завершили аттестацию. Хочу назвать маленькую цифру: мы реально избавились от 26% руководящего состава, но при этом мы нашли новых людей и повысили 4,4 тысячи человек", - сказала она в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел в четверг в Киеве.

При этом, по ее словам, еще 4,4 тысячи человек были понижены в должности.

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Напомним, в мае глава Нацполиции Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA заявила, что на потребностипервого этапа реформы полиции, которые должны быть закрыты в течение двух-трех лет, необходимо около 300 млн долл.

Читайте полное интервью главы Национальной полиции Украины  Хатии Деканоидзе в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги полиция Деканоидзе увольнение реформы должность
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