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Деканоидзе объявила о своей отставке с поста главы Нацполиции

14 ноября в 15:31

Деканоидзе сделала официальное заявление на брифинге.

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Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года
Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку

"В рамках своих полномочий я сделала всё, что в моих силах, чтобы все эти принципы соблюдались. Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции, я оставалась верной вам и вашим интересам до последней минуты моей работы. Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений. Моя функция выполнена, в связи с чем я заявляю о своей отставке", - сказала она во время брифинга.

Деканоизде также отметила, что в работу полиции вмешивались политики, и призвала их отказаться от подобной практики.

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Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке главы Нацполиции начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула заместитель министра Эка Згуладзе. Позже Деканоидзе неоднократно заявляла, что если и примет такое решение, представители СМИ узнают об этом первыми.

Напомним, что в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно также подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги отставка Деканоидзе полиция
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