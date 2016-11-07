Деканоидзе назвала приоритет для Нацполиции в 2017 году

Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД будет подан в ближайшее время.

Руководство Нацполиции планирует существенно пополнить бюджет за счет видеокамер на дорогах Андрей Товстыженко, ZN.UA

Внедрение системы видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на украинских дорогах будет приоритетным в работе Национальной полиции Украины в 2017 году.

"Видеофиксация будет приоритетом в следующем году", - сказала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе на брифинге в Киеве, подчеркнув, что соответствующий законопроект будет подан в ближайшее время.

Глава Нацполиции подчеркнула, что правоохранительная реформа стала беспрецедентной для Украины. Несмотря трудности, по словам Деканоидзе, доверие украинцев к работе полиции составляет 46%.

Она также сообщила, что в настоящее время в 32 областных центрах Украины работают 13 тысяч новых полицейских.

В июне 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине полноценно заработает в следующем году.

Как писало ZN.UA, по предварительным оценкам экспертов, реализация проекта фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на национальном уровне может принести в казну до 20 млрд грн только в первый год использования.

Закон о Национальной полиции Украины вступил в силу год назад – 7 ноября 2015 года.