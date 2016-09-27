Деканоидзе хочет запретить нарушителям выходить из авто без разрешения полицейских

Самовольный выход водителя из салона личного авто должен расцениваться правоохранителями как непослушание закону, считает глава полиции.

Деканоидзе намерена внести в закон поправки, которые обезопасят полицейских mvs.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе намерена внести в законодательство изменения, которые запретят нарушителям выходить из машины без разрешения патрульных полицейских.

"Когда в Штатах полиция вас останавливает, у вас нет права выйти из машины. Если вы выходите из машины, то это уже непослушание полиции. Мы собираемся то же самое изменить в законодательстве у нас", – цититует "24 канал" ее слова на брифинге в Киеве.

Как отметила Деканоидзе, сейчас практически все водители, которых останавливает полиция, не подчиняются правоохранителям и считают, что могут спорить с ними.

"Почему они выходят из машины? Потому что они реально не подчиняются, им все равно и они просто думают, что если выйдут из машины и начнут аргументировать свое мнение, то это что-то изменит. Такого не должно быть", – заключила она.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Куткшев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже министр МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.