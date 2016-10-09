Дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине может стартовать с 2022 года - социолог

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В текущем году женщины выходили на пенсию по возрасту в 57 лет 6 месяцев, то есть на 2,5 года (30 месяцев) позже прежнего предела.

Эксперт считает необходимым повысить пенсионный возраст Андрей Товстыженко, ZN.UA

Дальнейшее повышение пенсионного возраста (например, до 65 лет — это современный европейский стандарт) может стартовать с 2022 г., когда закончится повышение пенсионного возраста для женщин, начатое в 2011-м.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA социолог Лидия Ткаченко.По ее мнению, целесообразность такой отсрочки логично обосновывается необходимостью сохранить тенденции гендерного выравнивания и осуществления структурных изменений в экономике, способных обеспечить надлежащее качество рабочих мест."В период до 2022 г. нужно реформировать систему ранних пенсий, что также будет способствовать уменьшению гендерных разрывов в пенсионной системе, поскольку мужчины значительно чаще работают на вредных работах и составляют подавляющее большинство досрочных пенсионеров по возрасту. Однако ограничение ранних пенсий обязательно должно сопровождаться мерами усиления охраны труда и здоровья, включая мониторинг продолжительности занятости во вредных условиях и запрет оставаться на такой работе свыше установленного периода", - говорится в статье.По мнению Ткаченко, утверждения, что повышение пенсионного возраста не дает никаких или существенных результатов по уменьшению дефицита Пенсионного фонда, носят сугубо спекулятивный характер и не имеют ничего общего с реальностью.Она отмечает, что в текущем году женщины выходили на пенсию по возрасту в 57 лет 6 месяцев, то есть на 2,5 года (30 месяцев) позже прежнего предела. Если принять размер их пенсии на уровне хотя бы 1600 грн, то сумма экономии за 30 месяцев составляет 48 тыс. грн, а с учетом количества таких женщин (около 150 тыс. чел.) — 7,2 млрд грн, и это только по одной возрастной когорте."Другое дело, что экономия от повышения пенсионного возраста растворяется в общей бездне дефицита Пенсионного фонда, спровоцированного снижением ЕСВ, и, таким образом, по факту экономит средства государственного бюджета, ничего не давая пенсионерам. Чтобы исправить ситуацию, принципиально важно на новом этапе пенсионной реформы принять норму закона, что вся экономия, полученная от мер реформы, направляется на повышение выплат существующим пенсионерам, прежде всего наиболее нуждающимся: давно вышедшим на пенсию лицам (их пенсии больше всего обесценились вследствие инфляции) и/или достигшим возраста 80 лет и старше (у них значительно большие потребности на медицинские услуги и т.п.)", - говорится в статье.

Напомним, по мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, чтобы получать достойную пенсию, украинцы должны идти на отдых с 65 лет.

Подробнее о пенсионной реформе читайте в статье Лидии Ткаченко "Параметры или структура: что менять в пенсионной системе?" в свежем віпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".