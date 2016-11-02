Циклон с Западной Европы принесет в Украине небольшое потепление

В Украину переместится порция влажного и более теплого воздуха с Западной Европы, погоду большей части территории страны будут определять атмосферные фронты.

Снег должен закончится в пятницу Facebook/Ігор Борисяк

В четверг, 3 ноября, в Украине ожидается небольшой, на Левобережье умеренные осадки; лишь днем в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 4-9°, днем 9-14°.

В Киеве ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

В пятницу, 4 ноября, - без осадков, лишь ночью на юго-востоке и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-12°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.