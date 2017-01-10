Циклон с Черного моря снова принесет в Украину снегопады

На погоду Украины, кроме запада и востока, окажет влияние циклон, постепенно перемещающийся с Черного моря.

Сильный снег ожидается в южных и центральных областях Украины Киевавтодор

В среду, 11 января, в южной части мокрый снег, в Одесской и Николаевской областях утром, днем местами; в центральных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-11° мороза, в западной части 12-17°, в Карпатах 20-25° мороза; днем 1-6° мороза, в южных областях от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

В четверг, 12 января, в Украине синоптики прогнозируют небольшой снег, днем в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях 9-14° мороза; днем в большинстве областей 0-5° мороза, в Приазовье до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2016 году в Киеве составляла +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму.

Большинство месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно февраль – на 6,2°. Вместе с тем прохладные октябрь и ноябрь существенно снизили среднегодовую температуру. Холоднее всего было 4 января – -19,4°. Самым теплым днем было 17 июля, когда температура в тени достигала +35,4°.

В целом в 2016 году в Киеве было зафиксировано 33 температурных рекорда, причем больше всего 10 и 7 их было в феврале и апреле соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений, кроме одного – 21 июля, когда значение максимальной температуры для этого дня был понижено.

Хотя осадков выпало в пределах нормы – 654 мм, выпадали они крайне неравномерно. В частности, в мае и октябре их количество было почти в три раза выше нормы. При этом с июня по сентябрь в Киеве наблюдался значительный недобор осадков.