Циклон с Балтики принесет небольшое потепление на выходных

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Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Украине ожидается падение атмосферного давления, с Балтики на территорию страны переместится порция влажного и более теплого воздуха.

На выходных в Украине будет около 0° и небольшой снег Андрей Товстыженко, ZN.UA

В субботу, 24 декабря, существенных осадков не ожидаются, лишь ночью в северных областях небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщает

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточной, южной частях, Карпатах и Закарпатье местами 4-9° мороза).

В Киеве ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

В воскресенье, 25 декабря, прогнозируется небольшой снег и мокрый снег (в западных областях умеренный), лишь на востоке и юге без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных областях и в Карпатском регионе ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве небольшой снег и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.