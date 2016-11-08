Циклон принесет в Украину сильные дожди с мокрым снегом

Через территорию Украины переместятся циклоны с юго-запада и запада Европы; погоду будет определять влажная и прохладная (в юго-восточной части страны теплая) воздушная масса.

В ближайшие дни дождь и мокрый снег будут соперничать друг с другом Василий Артюшенко, ZN.UA

В среду, 9 ноября, на большей части территории Украины ожидаются дожди, в западных областях местами слишь ночью в северной части Украины - без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 10-15°, на крайнем юге до 19°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

В четверг, 10 ноября, в Украине, кроме западных областей, временами ожидается дождь, в северной части местами с мокрым снегом, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, местами Черниговской, Одесской и Николаевской областях - сильные осадки.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 0-5° тепла, на западе 1-3° мороза, днем 0-6° тепла; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 8-16°.

В Киеве – дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.