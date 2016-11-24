Циклон из Центральной Европы принесет в Украину похолодание и снег

Погоду большей части территории Украины, кроме крайнего юга и юго-востока, будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с Центральной Европы.

Синоптики прогнозируют новую порцию снега kievcity.gov.ua

В пятницу, 25 ноября, ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей,, местами с дождем, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-7° мороза, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях до 9° мороза, в западных, Житомирской областях и на побережье морей от 3° тепла до 2° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 4-9° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

В субботу, 26 ноября, в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части небольшой снег. На дорогах кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.