Чубаров прокомментировал ситуацию с "захватом" крымскотатарского батальона

По словам крымскотатарских активистов, членов общественной организации "Аскер" о готовящихся поблизости учениях ВСУ никто не предупреждал.

Чубаров рассказал свою версию столкновения военных и крымскотатарских активистов в Чонгаре Рефат Чубаров/Twitter

Глава Меджлиса крымскотатарского народаподтвердил информацию об инциденте между украинскими военными и членами общественной организации "Аскер" на границе с оккупированным Крымом и озвучил собственную версию случившегося.

По его словам, в ночь с 12 на 13 февраля военнослужащие Вооруженных Сил Украины заняли обустроенную общественной организацией "Аскер" территорию, на которой базируются бойцы добровольческого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

"В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", предпринимались попытки применения физической силы к членам организации", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

На месте инцидента уже работают сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Укарины. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада Крыма" Ленур Ислямов.

Как сообщил изданию "Украинская правда" координатор акции, военные проводили учения в непосредственной близости от места нахождения "Аскер". При этом, по словам Ислямова, представителей организации об учениях никто не предупреждал.

"Никто в известность "Аскер" не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера"", - рассказал Ислямов.

Напомним, ранее крымскотатарское радио "Куреш" сообщило о захвате базы добровольческого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, сформированного в 2016 году.

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины рассказали о том, что армейское подразделение в Чонгаре пытались атаковать представители незаконных вооруженных группировок, а информация о захвате крымскотатарского батальона военными не соответствует действительности.