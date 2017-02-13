Топ Новости
<
>

Чубаров прокомментировал ситуацию с "захватом" крымскотатарского батальона

13 февраля в 09:50

По словам крымскотатарских активистов, членов общественной организации "Аскер" о готовящихся поблизости учениях ВСУ никто не предупреждал.

Рефат Чубаров
Чубаров рассказал свою версию столкновения военных и крымскотатарских активистов в Чонгаре
Рефат Чубаров/Twitter
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил информацию об инциденте между украинскими военными и членами общественной организации "Аскер" на границе с оккупированным Крымом и озвучил собственную версию случившегося.

По его словам, в ночь с 12 на 13 февраля военнослужащие Вооруженных Сил Украины заняли обустроенную общественной организацией "Аскер" территорию, на которой базируются бойцы добровольческого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

"В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", предпринимались попытки применения физической силы к членам организации", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

На месте инцидента уже работают сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Укарины. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада Крыма" Ленур Ислямов.

Как сообщил изданию "Украинская правда" координатор акции, военные проводили учения в непосредственной близости от места нахождения "Аскер". При этом, по словам Ислямова, представителей организации об учениях никто не предупреждал.

"Никто в известность "Аскер" не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера"", - рассказал Ислямов.

Читайте также: На Чонгаре временно приостановят работу пункта пропуска

Напомним, ранее крымскотатарское радио "Куреш" сообщило о захвате базы добровольческого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, сформированного в 2016 году.

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины рассказали о том, что армейское подразделение в Чонгаре пытались атаковать представители незаконных вооруженных группировок, а информация о захвате крымскотатарского батальона военными не соответствует действительности.

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
Читайте также
Тэги Крым Украина военный Чубаров захват
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Последние новости