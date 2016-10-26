Члены НАПК назначали себе десятки тысяч гривен премии - СМИ

Члены антикоррупционного ведомства получали по четыре зарплаты.

Глава НАПК назначала себе премии и за полгода "заработала" 700 тысяч гривен. Наталия Корчак / Facebook

Четыре членакаждый месяц назначали себе выплату двух надбавок и премию в размере целой месячной зарплаты.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", установили журналисты программы "Схемы". Таким образом, каждый месяц глава НАПК Наталья Корчак получала 35 тысяч гривен зарплаты, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии. Всего с апреля по сентябрь она получила 700 тысяч гривен.

Также в июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии.

"Критерии успешности работы членов НАПК определяли сами члены НАПК. Они решили, что надо себя премировать. Они считают, что работают достаточно успешно и выполняют свои функции. Хотя то, что мы видим как антикоррупционная организация внешне, НАПК не обеспечило функционирование системы электронного декларирования должным образом", – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Сама Корчак в ответ на вопрос жураналистов о щедрых премиях стала жаловаться, что правительство плохо финансирует НАПК. Поэтому якобы "приходится" выдавать себе премии, чтобы "обустраивать рабочие места за свой счет".

"Фактически мы запускаем электронное декларирование без надлежащего материально-технического обеспечения. И более того – когда мы эти средства просили, никто нам их оперативно не выделил до конца. И вопрос будут решать за счет бюджета на следующий год. А то, как мы работаем, какие усилия мы к этому прикладываем, это никого не интересует", – добавила глава НАЗК.

Завтра НАПК собирает внеочередное заседание из-за системы е-декларирования. При этом в ведомстве не уточняют, какие именно проблемы системы е-декларирование и какие решения будут рассмотрены.

На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".