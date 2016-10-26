Члены НАПК назначали себе десятки тысяч гривен премии - СМИ

Члены антикоррупционного ведомства получали по четыре зарплаты.
Об этом, как сообщает "Радио Свобода", установили журналисты программы "Схемы". Таким образом, каждый месяц глава НАПК Наталья Корчак получала 35 тысяч гривен зарплаты, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии. Всего с апреля по сентябрь она получила 700 тысяч гривен.
Также в июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии.
"Критерии успешности работы членов НАПК определяли сами члены НАПК. Они решили, что надо себя премировать. Они считают, что работают достаточно успешно и выполняют свои функции. Хотя то, что мы видим как антикоррупционная организация внешне, НАПК не обеспечило функционирование системы электронного декларирования должным образом", – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
Сама Корчак в ответ на вопрос жураналистов о щедрых премиях стала жаловаться, что правительство плохо финансирует НАПК. Поэтому якобы "приходится" выдавать себе премии, чтобы "обустраивать рабочие места за свой счет".
"Фактически мы запускаем электронное декларирование без надлежащего материально-технического обеспечения. И более того – когда мы эти средства просили, никто нам их оперативно не выделил до конца. И вопрос будут решать за счет бюджета на следующий год. А то, как мы работаем, какие усилия мы к этому прикладываем, это никого не интересует", – добавила глава НАЗК.
Завтра НАПК собирает внеочередное заседание из-за системы е-декларирования. При этом в ведомстве не уточняют, какие именно проблемы системы е-декларирование и какие решения будут рассмотрены.
На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".
Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Радіо Свобода