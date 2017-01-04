Члены международной организации писателей написали письма в поддержку Сущенко

Вице-президент и представители нескольких отделений организации "ПЕН-клуб" выразили свою поддержку удерживаемому Москвой украинскому журналисту.
"Письма пришли от вице-президента, из австралийского, немецкого, датского, шведского отделений. Мы надеемся, что его выпустят, но ему нужно выдержать все это, это очень важно", - отметила она.
Также Наталья Костина попросила украинцев поздравить задержанного украинца с днем рождения.
"У Романа день рождения 8 февраля, еще месяц впереди, я бы хотела, чтобы, возможно, еще кто-то написал ему письмо, потому что Новый год, как и день рождения, отмечать в "Лефортово" очень тяжело", - добавила журналист.
Как сообщалось ранее, 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".
На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.Укринформ , 5 канал ,