Члены международной организации писателей написали письма в поддержку Сущенко

Вице-президент и представители нескольких отделений организации "ПЕН-клуб" выразили свою поддержку удерживаемому Москвой украинскому журналисту.

Задержанного в РФ украинского журналиста поддержали коллеги из разных стран мира ФСБ

Участники международного объединения писателей "ПЕН-клуб" активно поддерживают незаконно задержанного в Москве украинского журналиста, сообщила в эфире "5 канала" руководитель международной редакции издания "Укринформ" Наталья Костина.

"Письма пришли от вице-президента, из австралийского, немецкого, датского, шведского отделений. Мы надеемся, что его выпустят, но ему нужно выдержать все это, это очень важно", - отметила она.

Также Наталья Костина попросила украинцев поздравить задержанного украинца с днем рождения.

"У Романа день рождения 8 февраля, еще месяц впереди, я бы хотела, чтобы, возможно, еще кто-то написал ему письмо, потому что Новый год, как и день рождения, отмечать в "Лефортово" очень тяжело", - добавила журналист.

Как сообщалось ранее, 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.