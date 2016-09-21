Член ВСЮ Гречковский требовал взятку в полмиллиона долларов

Правоохранители задержали с поличным посредника, который должен был передать взяточнику 150 тысяч долларов США.

Члена ВСЮ Павла Гречковского подозревают во взяточничестве ua1.com.ua

Сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины совместно с оперативниками СБУ раскрыли на получении взятки в 500 тысяч долларов США члена Высшего совета юстиции Украины.

По информации ZN.UA, подозреваемым во взятке членом ВСЮ является Павел Гречковский, давний юрист-консультант по особо важным делам экс-депутата Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Он также приходится братом бывшей жене Мартыненко – Майе Гречковской.

В данный момент правоохранители проводят в причастных к Гречковскому офисах обыски с изъятием серверов.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, неправомерную выгоду подозреваемый пытался получить за осуществление влияния относительно вынесения судом первой инстанции решения в пользу субъекта хозяйствования и сохранения данного решения в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Отмечается, что правоохранители задержали посредника – арбитражного управляющиего Министерства юстиции Украины, который, пребывая в сговоре с членом Высшего совета юстиции, получил первую часть денежных средств в размере 150 тысяч долларов США.

Подозреваемому во взяточничестве члену Высшего совета юстиции Украины вручили повестку о явке в ГПУ для сообщения о подозрении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и намерены привлечь к ответственности всех виновных лиц. Прокуратура готовит ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что борьба с коррупцией в Украине упирается в неэффективные и коррумпированные суды, на которые никто не может влиять.