Член ВСЮ Гречковский требовал взятку в полмиллиона долларов

Правоохранители задержали с поличным посредника, который должен был передать взяточнику 150 тысяч долларов США.
По информации ZN.UA, подозреваемым во взятке членом ВСЮ является Павел Гречковский, давний юрист-консультант по особо важным делам экс-депутата Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Он также приходится братом бывшей жене Мартыненко – Майе Гречковской.
В данный момент правоохранители проводят в причастных к Гречковскому офисах обыски с изъятием серверов.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, неправомерную выгоду подозреваемый пытался получить за осуществление влияния относительно вынесения судом первой инстанции решения в пользу субъекта хозяйствования и сохранения данного решения в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.
Отмечается, что правоохранители задержали посредника – арбитражного управляющиего Министерства юстиции Украины, который, пребывая в сговоре с членом Высшего совета юстиции, получил первую часть денежных средств в размере 150 тысяч долларов США.
Подозреваемому во взяточничестве члену Высшего совета юстиции Украины вручили повестку о явке в ГПУ для сообщения о подозрении.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и намерены привлечь к ответственности всех виновных лиц. Прокуратура готовит ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что борьба с коррупцией в Украине упирается в неэффективные и коррумпированные суды, на которые никто не может влиять.ZN.UA