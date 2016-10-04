Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Украине выросло до 42 человек

От отравления фальсификатом скончались еще 4 жителя Харьковской области.

Количество погибших от отравления фальсифицированным алкоголем продолжает расти

По состоянию на 9:00 четвертого октября в Украине зарегистрировано 85 эпизодов отравления фальсифицированным алкоголем, 42 из которых завершились летально.

По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в Харьковской области количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем достигло цифры в 66 человек, из которых 29 человек погибли.

При этом, по последним данным, новых эпизодов отравлений в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях не зафиксировано.

К настоящему моменту, от отравления суррогатным алкоголем в Житомирской области погиб 1 человек, в Донецкой – 5 человек, в Николаевской – 5 человек, в Луганской – 2 человека.

Напомним, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли более трех десятков человек.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

Позже первый зампредседателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь поставляли с предприятия в Северодонецке Луганской области, а туда спирт попадал из РФ.