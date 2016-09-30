Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Украине выросло до 38 человек

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География распространения смертельно опасной алкогольной продукции охватила уже пять областей.

От отравления поддельным алкоголем из Харьковской области продолжают гибнуть люди

По состоянию на 30 сентября в Украине зафиксировано 77 эпизодов отравлений, 38 из которых привели к летальному исходу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, 21 сентября в городе Бердичеве Житомирской области скончался один человек, который поступил в местное медучреждение с симптомами острого отравления неизвестным веществом (предварительный вывод судмедэкспертов о причинах смерти – отравление метанолом).

Еще два человека, поступивших в Бердичевскую городскую больницу с симптомами отравления, потеряли зрение и в данный момент продолжают лечиться.

По информации ведомства, новых эпизодов отравления в Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областях по состоянию на 30 сентября не зафиксировано. После регистрации эпизодов отравления в Житомирской области, география распространения смертельно опасного алкоголя охватила уже пять областей.

Накануне, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли более трех десятков человек.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

С 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрированно 58 случаев отправления суррогатным алкоголем, из которых 25 человек погибли. В Донецкой области зарегистрировали 9 случаев отравления, из них 5 случаев со смертельным исходом. Также 5 человек погибли в Николаевской области.