Число больных сахарным диабетом в Украине может достигать 2,5 млн человек – специалист

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На сегодня в киевских клиниках можно насчитать всего около тысячи эндокринологических коек.

В Украине нет четкой статистики по количеству больных сахарным диабетом saydiabetu.net

В Украине отмогут страдать около 2,5 млн человек, считает директор Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александр Ларин.

В интервью ZN.UA специалист рассказал, что на сегодня в киевских клиниках, если собрать учитывать и ведомственные, и муниципальные, наберется около тысячи эндокринологических коек, 80% из которых занимают пациенты, страдающие сахарным диабетом

"Этим заболеванием страдают около 1,5 млн граждан нашей страны. Проблема очень серьезная. Ее решение, по-моему, необходимо начать с реестра, со статистики. Без точной информации невозможно выстроить эффективную систему оказания медицинской помощи таким больным, не будут успешными никакие проекты и стратегии. Нужен четкий ответ на вопрос: сколько у нас больных диабетом первого типа и второго типа?", - заявил он.

Опираясь на данные ВОЗ, Ларин допускает, что реальное количество больных сахарным диабетом значительно превышает известные цифры.

"По данным ВОЗ, количество больных сахарным диабетом составляет 6—8% от популяции. Значит, в Украине должно быть примерно 2,5 млн таких людей. Почему называют гораздо меньшее количество? Это вопрос низкой выявляемости заболеваний, учета больных, а также проблемы с переписью населения. Сегодня никто не может точно сказать, сколько населения проживает в нашем государстве, кто и чем болеет", - заключил он.

Подробнее о проблемах реформы здравоохранения и ситуации с оказанием в Украине помощи больным сахарным диабетом читайте в интервью доктора медицинских наук Александра Ларина ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".