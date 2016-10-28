Чиновники массово подают декларации: за 10 минут зафиксировано более полутысячи е-документов

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Несмотря на нагрузки на серверное оборудование, войти, заполнить и опубликовать информацию о своих доходах вполне реально, уверены в НАЗК.

НАЗК фиксирует массовое заполнение е-деклараций zbruc.eu

Утром 28 октября в государственный реестр только по 10 минут поступило больше полутысячи электронных деклараций, сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) Наталья Корчак.

По ее словам, несмотря на нагрузки на серверное оборудование, войти, заполнить и опубликовать информацию о своих доходах "вполне реально".

"8:20 – 70 000 электронных документов в Реестре, за 5 минут. спустя, 8:25 – 70 197 е–документов, 8:33 – 70 533, то есть, за 13 минут в Реестре появилось более полутысячи е-документов.", - написала Корчак на свой странице в Facebook.

Глава НАЗК призвала чиновников и всех, кто должен подать декларацию, "не искать возможности" избежать выполнения своего долга в отведенный законом срок.

Как известно, срок подачи электронных деклараций заканчивается 30 октября.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы, и призвали устранить их как можно быстрее.