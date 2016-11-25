Чиновников КГГА подозревают в краже 15 миллионов гривень

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Подозреваеміе легализовали деньги путем скупки квартир.

Чиновники КГГА воровали квартирами kievcity.gov.ua

Полиция арестовала должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА), которых организовает в присвоении более 15 миллионов бюджетных гривень, сообщается на сайте МВД.

"Чиновники структурного подразделения КГГА заключали с указанными предприятиями соглашения о поставке дизельного топлива для отопления своих помещений. В договорах заранее завышали объемы топлива, хотя фактически получали необходимое количество для функционирования учреждения. Уплаченные за излишки средства распределялись между членами группы", - сообщается на сайте.

По данным полиции, в течение 2013-2016 годов по указанной схеме преступники присвоили более 15 миллионов гривен. Легализовали средства путем приобретения квартир в Киеве. В частности, руководитель структурного подразделения КГГА приобрел в столице 28 квартир.

Сотрудники полиции провели 18 обысков в помещениях госучреждения и предприятий, а также по месту жительства фигурантов, изъяв более 200 тыс. гривень наличности и документацию, подтверждающую их преступную деятельность.

Двоим организаторам и одному участнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2015 году в Киеве чиновники совершили различные финансовые нарушения на сумму в 676 млн гривен. Городу были нанесены потери в 349 млн гривен. Об этом говорится в годовом отчете Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации (КГГА).