Топ Новости
<
>

Чиновников КГГА подозревают в краже 15 миллионов гривень

25 ноября в 21:46

Подозреваеміе легализовали деньги путем скупки квартир. 

КГГА1 Киевсовет Киеврада
Чиновники КГГА воровали квартирами
kievcity.gov.ua
Полиция арестовала должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА), которых организовает в присвоении более 15 миллионов бюджетных гривень, сообщается на сайте МВД.   

"Чиновники структурного подразделения КГГА заключали с указанными предприятиями соглашения о поставке дизельного топлива для отопления своих помещений. В договорах заранее завышали объемы топлива, хотя фактически получали необходимое количество для функционирования учреждения. Уплаченные за излишки средства распределялись между членами группы", - сообщается на сайте. 

По данным полиции, в течение 2013-2016 годов по указанной схеме преступники присвоили более 15 миллионов гривен. Легализовали средства путем приобретения квартир в Киеве. В частности, руководитель структурного подразделения КГГА приобрел в столице 28 квартир. 

Сотрудники полиции провели 18 обысков в помещениях госучреждения и предприятий, а также по месту жительства фигурантов, изъяв более 200 тыс. гривень наличности и документацию, подтверждающую их преступную деятельность. 

Двоим организаторам и одному участнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Из госбюджета украли 70 млрд гривен путем махинаций с НДС

В 2015 году в Киеве чиновники совершили различные финансовые нарушения на сумму в 676 млн гривен. Городу были нанесены потери в 349 млн гривен. Об этом говорится в годовом отчете Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги КГГА преступление полиция квартира средства чиновники предприятие органы помещение топливо структура Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости