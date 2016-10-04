Чиновника ФГИ в Ивано-Франковской области поймали на получении взятки в 150 тысяч долларов

Подозреваемый требовал с предпринимателя деньги за "содействие" в приобретении необходимой тому недвижимости.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой Западного региона и областной прокуратурой задержали при получении взятки в 150 тысяч долларов США одного из руководителей Фонда госимущества в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник требовал у киевского предпринимателя неправомерную выгоду за уменьшение стоимости объекта недвижимости, выставленного на торги, а также за допуск к участию в них.

"Правоохранители задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в 20 тысяч долларов от посредника. Открыто криминальное производство по статье 368 УК Украины. Ведутся неотложные следственные действия", – отмечается в сообщении.