Чиновника ФГИ в Ивано-Франковской области поймали на получении взятки в 150 тысяч долларов

Подозреваемый требовал с предпринимателя деньги за "содействие" в приобретении необходимой тому недвижимости.
Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник требовал у киевского предпринимателя неправомерную выгоду за уменьшение стоимости объекта недвижимости, выставленного на торги, а также за допуск к участию в них.
"Правоохранители задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в 20 тысяч долларов от посредника. Открыто криминальное производство по статье 368 УК Украины. Ведутся неотложные следственные действия", – отмечается в сообщении.