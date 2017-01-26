Четырех судей будут судить за участие в "ЛНР"

Судьи с 2015 года осуществляют "правосудие" от имени "ЛНР".

Четsрех судей Луганской области будут судить за учатие в "ЛНР" AndreyPopov / Depositphotos

В Луганской области в суд направлено обвинительные акты по четырем судьям, которые подозреваются в участии в террористической организации "ЛНР", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что указанные лица, будучи действующими судьями Краснолучского и Брянковского городского суда Луганской области, с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стали активными участниками террористической организации "ЛНР".

Сотрудники прокуратуры установили, что с сентября 2015 и по настоящее время указанные лица, находясь в ОРДЛО, осуществляют "правосудие" от имени "ЛНР" и выносят незаконные "решения", противоречащие основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам.

Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, органом предварительного расследования они объявлены в розыск.

В ноябре 2016 года Высший совет юстиции дал согласие на задержание и содержание под стражей четырех судей из Луганской области, подозреваемых в пособничестве терроризму.

Ранее Прокуратура Донецкой области объявила подозрение 45 судьям террористической организации "ДНР".

8 сентября Рада уволила работающих на боевиков судей. За каждого судью депутаты голосовали отдельно. "Речь идет о тех судьях, которые сейчас незаконно производят правосудие в так называемых "ДНР"и" "ЛНР" и в связи с тем, что они нарушили присягу", - сказал перед голосованием председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.