Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой - новый саркофаг рассчитан на 100 лет

Над Чернобыльским "саркофагом" завершено перемещение новой арки стоимостью 1,5 млрд евро.

Процесс перемещения арки, которая накрывает четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, был завершен во вторник, 29 ноября. На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

#Chernobyl reactor 4 is now safely enclosed 30 years after 1986 disaster and at end of an amazing engineering feat pic.twitter.com/UxlhJQqVbK — The EBRD (@EBRD) 29 листопада 2016 р.

"Чернобыльский реактор благополучно накрыт спустя 30 лет после катастрофы 1986 года и в результате удивительного подвига инженеров", - сообщает ЕБРР.

Новый безопасный конфайнмент был перемещен на расстояние 327 метров, чтобы накрыть энергоблок.

New timelapse video of #Chernobyl arch sliding: New Safe Confinement was moved over a distance of 327 metres to its final resting place. pic.twitter.com/l4BEjKZTwa — The EBRD (@EBRD) 29 листопада 2016 р.

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие".

LIVE: Ceremony to celebrate one of the world's great engineering feats underway at #Chernobyl Stream https://t.co/9lNsy9rIRZ pic.twitter.com/fj0DjZJ2ur — The EBRD (@EBRD) 29 листопада 2016 р.

Это условие должно выполняться, как в условиях нормальной эксплуатации, так в случае аварии (разрушения существующего объекта "Укрытие"). По проекту предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться в течение 100 лет.

Особенность сооружения нового саркофага заключалась в том, что он строился на расстоянии 180 метров от объекта "Укрытие".

