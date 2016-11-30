Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой: фоторепортаж

Новый конфайнмент рассчитан на 100 лет.

Во вторник, 29 ноября, состоялась церемония завершения перемещения зашитной арки, которая накрывает энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Это условие должно выполняться, как в условиях нормальной эксплуатации, так в случае аварии (разрушения существующего объекта "Укрытие"). Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

В церемонии принимали участие президент Украины Петр Порошенко, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, а также послы США, Великобритании, Японии, Германии, Канады, Италии и других государств, которые содействовали реализации проекта.

Спроектировал и построил новый саркофаг французский консорциум "НОВАРКА", в состав которого входят компании Bouygues и Vinci.

Проект нового конфайнмента был впервые представлен в 2002 году. Он был отобран из 94 проектов защитного сооружения различных типов и утвержден в 2004 году. Строительные работы начались после очистки территории в 2010 году с забивки свай для фундамента НБК.

Финансирование проекта осуществляется из специально созданного Чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств которого является Европейский банк реконструкции и развития.

О том, что будет дальше с людьми, со станцией, ее оставшейся инфраструктурой, всей тридцатикилометровой зоной отчуждения; останется ли она "территорией сталкеров" и нелегальных дельцов, или станет уникальным объектом законной и безопасной деятельности, в том числе научной, действующим энергообъектом, который может принести неоценимую пользу Украине и человечеству? Об этом — разговор ZN.UA с Виталием Демьянюком, главой общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основателем Чернобыльского института исследований и развития (Chornobyl Research and Development Institute) и председателем наблюдательного совета компании, которая уже имеет опыт обращения с радиоактивными отходами в Украине. Подробне читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля".