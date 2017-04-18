Черновицкую прокуратуру возглавил экс-прокурор Ровенской области

Луценко поручил Соболю активизировать борьбу с контрабандой и незаконной вырубкой леса.

Луценко представил нового прокурора Черновицкой области Генпрокуратура Украины

Генеральный прокурорво вторник, 18 апреля, представил нового прокурора Черновицкой области Олега Соболя, сообщает пресс-служба ГПУ.

На официальном мероприятии присутствовал личный состав областной прокуратуры, руководство области, органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов.

Глава ГПУ поставил перед новым руководителем прокуратуры области организовать эффективную борьбу правоохранительных органов с контрабандой и незаконной вырубкой леса.

"Что бы я хотел от нового прокурора? Контрабанда и лес – табу для спокойного созерцания", – подчеркнул Луценко.

Генпрокурор назвал криминогенную обстановку в Черновицкой области одной из самых сложных в стране.

"Контрабанда существует, коррупция существует во всех приграничных областях, но такой откровенной, наглой, монополизированной деятельности преступных группировок… нет ни в Одесской, ни в Харьковской, ни в какой-либо другой приграничной области. Я это больше терпеть не намерен. Группировки "слонов", "кушниров" и более мелкие группы должны понять – времена безнаказанности прошли", – заверил генпрокурор.

Луценко охарактеризовал Соболя как профессионального и целеустремленного работника.

Олег Соболь работает в органах прокуратуры с 1994 года. До назначения на должность главы прокуратуры Черновицкой области руководил прокуратурой Ровенской области.

Как сообщалось, 18 апреля генпрокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Ровенской области Богдана Подубинского, который до этого занимал должность замглавы прокуратуры Львовской области.