Чернобыльская зона может стать территорией развития энергетики и науки – эксперт

Развитие в зоне отчуждения комплекса возобновляемой энергетики позволит Украине изменить негативный имидж зоны отчуждения.

Украина должна научиться максимально эффективно использовать зону отчуждения возле Чернобыльской АЭС Myroslava / Depositphotos

Украина должна воспользоваться своим уникальным опытом ликвидации последствий аварии наи обеспечить перспективу превращения Чернобыльской зоны отчуждения в мощный центр развития энергетики, промышленности и науки, заявил глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основатель Чернобыльского института исследований и развития Виталий Демьянюк.

В интервью для ZN.UA глава совета рассказал, что правильное использование ресурса зоны позволит сделать ее привлекательной как с научной, так и с экономической точки зрения. В частности – в области развития альтернативной энергетики и эффективного обращения с ядерными отходами.

"В зоне отчуждения могут сойтись сразу несколько векторов приложения усилий. Один из них — альтернативная энергетика. Причем альтернативная энергетика может быть разноплановой, начиная от возможности выращивания энергетических культур с последующим их использованием в пределах зоны отчуждения для производства электричества, тепла, биогаза, использования существующих объемов биомассы в качестве топлива и продолжая использованием уцелевшей и функционирующей энергетической инфраструктуры (электросетевого хозяйства) для развития альтернативной электроэнергетики. Еще один вариант — создание солнечной электростанции. Это будет по всем стандартам чистая электроэнергия", – отметил он, подчеркнув, что для "Энергоатома" создание в Чернобыльской зоне комплекса возобновляемой энергетики могло бы стать не только экономическим, но и имиджевым приобретением.

По словам Демьянюка, выступающего также председателем наблюдательного совета компании, имеющей опыт обращения с ядерными отходами в Украине, еще один вектор развития Чернобыльской зоны – это развитие инфраструктуры по эффективному и безопасному хранению отработанного ядерного топлива.

Так, создание в зоне Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) позволит перезахоронить ядерные отходы, за хранение которых "Энергоатом" сегодня вынужден платить России.

"Это позволит избежать ежегодных платежей в размере до 250 млн долл., которые НАЭК "Энергоатом" перечисляет россиянам за временное хранение отработавшего ядерного топлива. Это наша энергетическая независимость. В этом же ряду стоит вопрос о необходимости создания собственного хранилища "остеклованных" радиоактивных отходов украинских АЭС. Это позволит избежать как материальных потерь, так и политического давления со стороны России", – подчеркнул эксперт.

По его словам, что по мере развития технологий отработанное ядерное топливо может быть использовано повторно, а в Чернобыльская зона может стать территорией специального промышленного и научного пользования.

"Исследования в зоне отчуждения могут представлять и представляют интерес не только для Украины, но и для всего человечества. Зона отчуждения может стать территорией позитивных изменений, территорией энергетики, территорией науки, территорией инжиниринга", – заключил Демьянюк.

Намопним, в апреле гендиректор ЧАЭС Игорь Грамоткин в интеврью ZN.UA отметил, что Чернобыльская зона может быть использована в качестве базы для двух основных видов деятельности: обращение с радиоактивными материалами и размещение объектов альтернативной энергетики.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с Виталием Демьянюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".