Чернобыль стал памятником мертвой советской цивилизации – The Economist

Издание вспоминает, как авария на ЧАЭС подтолкнула лживую систему СССР к краху.

Чернобыльская катастрофа подтолкнула СССР к распаду. Myroslava / Depositphotos

"Моя родина Советский Союз", - говорит надпись курсивным шрифтом на одном из учебников на полу школы в заброшенном городе Припять, который стал советским городом-призраком из-за26 июня 1986 года.

Когда-то здесь жили работники атомной электростанции, однако сейчас его захватили дикая природа и туристы. То, что некогда было улицами, теперь больше напоминает тропинку в лесу. Советские лозунги и символы на покинутых домах едва удается разглядеть сквозь ветви.

"Около 200 пенсионеров вернулись в села неподалеку, однако сама Припять остается мертвой советской Помпеей", - пишет The Economist.

Туристы и журналисты ходят по пустым улицам, на которых гниют пропагандистские стенды. Они фотографируют брошенные противогазы, одежду, игрушки и книги, которые остались в школьных классах. Часть вещей организаторы туров натащили специально ради мрачного антуража.

"Чернобыль стал памятником исчезнувшей советской цивилизации. Бывший лидер СССР Михаил Горбачев, вспоминая события спустя годы, говорил, что катастрофа "даже больше, чем моя перестройка стала настоящей причиной развала Советского Союза". Авария стала катализатором "гласности", которая разоблачила недостатки советской системы и дала толчок цепной реакции, которая привела к краху", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Горбачев был у власти только один год, пытаясь перезагрузить систему управления в СССР. Авария на ЧАЭС стала плохим знаком. В результате взрыва в окружающую среду произошел выброс радиации в 400 раз больший, чем от бомбы, сброшенной на Хиросиму. А после него полилась традиционная советская ложь.

Советские чиновники долго не отчитывались о катастрофе. Первые данные о выбросе радиации были зафиксированы в Швеции. Пока пожарные из Киева героически пытались потушить пожар, получая смертельные дозы облучения, дети в Припяти играли в футбол на улице, а пары справляли свадьбы. Целые семьи ходили к мосту, чтобы посмотреть на пожар, не зная, что в это же время они подставляют себя под радиоактивное облучение. Целый день советские чиновники молчали о взрыве на Чернобыльской АЭС. И только вечером 26-го апреля было принято решение начать эвакуацию. В город прибыли 100 автобусов. А остальные жители СССР так ничего и не знали вплоть до 28 апреля, когда советская власть наконец решилась сделать 15-секундное признание, что в Чернобыле произошла авария, но якобы с ней уже справились специалисты.

"Первого мая, когда лидеры коммунистической партии вывозили свои семьи, сотни тысяч обычных людей в Киеве пошли на первомайский праздник, а в это же время радиационный уровень в несколько раз превышал норму. Многие пришли с детьми в легких теннисках", - пишет издание.

Вместо того, чтобы обнародовать всю необходимую информацию, советская пропаганда была занята войной против иностранных СМИ. Пропагандистский листок Moscow News, который публиковали на нескольких языках, напечатал статью с заголовком: "Ядовитое облако антисоветчины". В ней говорилось об "организованной кампании", нацеленной на то, чтобы "прикрыть преступные акты милитаризма со стороны НАТО и США против мира и безопасности".

"В глазах советской интеллигенции и Запада попытка Горбачева быть открытым провалила свой первый самый главный тест", - пишет издание.

Горбачев был убежден, что для обновления советской системы нужно открыть каналы информации. И уже через несколько недель "гласность" приобрела серьезные обороты. Поэт из Киева Виталий Коротич, который осудил замалчивание Чернобыльской катастрофы, стал редактором популярного советского издания "Огонек". Вместе с переработанным листком Moscow News издание стало главным рупором горбачевской программы "перестройки".

"Эти публикации и другие, которые были обнародованы позже, подчеркнули главную черту советской системы: ее способность лгать. Через пять лет после взрыва в Чернобыле неспособность скрывать правду развалила всю гнилую советскую конструкцию", - говорится в статье.

Накануне гендиректор ЧАЭС Игорь Грамоткин в интервью ZN.UA отметил, что Чернобыльская зона может быть использована в качестве базы для двух основных видов деятельности: обращение с радиоактивными материалами и размещение объектов альтернативной энергетики.

Подробнее о состоянии дел на ЧАЭС читайте в интервью Олега Кильницкого с гендиректором ЧАЭС Игорем Грамоткиным "Поражение на Чернобыльской АЭС закончилось, дальше будем только побеждать" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".