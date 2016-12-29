Через три года украинская армия полностью будет контрактной – Минобороны

По "нормам мирного времени" на службу примут 250 тыс. человек.

Стали известны сроки окончательного перевода армии на контрактную основу mil.gov.ua

Полностью перейти на службу на контрактной основе Вооруженные силы Украины планируют к 2020 году.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту" - сказал на брифинге в глава подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Он сообщил, что всего на службу по контракту планируется набрать 250 тыс. украинцев, и "это по нормам мирного времени".

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сказал он.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже в текущем году 50 тысяч украинских добровольцев записались в ряды ВСУ, что дало возможность демобилизовать пять волн мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я внедряю курс на профессионализацию украинского войска. И на параде доложил украинскому народу, что украинская армия уже на 75% контрактная", - сказал он, добавив, что эта линия будет продолжена.